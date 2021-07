Calciomercato Juventus, Sarri in pressing su un bianconero

Calciomercato Juventus, Sarri all’assalto di un suo ex giocatore per rinforzare la Lazio: tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Il Tempo, Maurizio Sarri avrebbe individuato in Daniele Rugani il rinforzo in difesa per la sua Lazio. Il calciatore è rientrato alla Juventus dal prestito al Cagliari , ma è ancora da decifrare il suo futuro in vista della prossima stagione.

Sarri sarebbe pronto a riaccogliere il difensore, avendolo lanciato ad alti livelli durante la sua esperienza all’Empoli. Da capire ora quali sono le intenzioni dei bianconeri, che se dovessero cedere Demiral avrebbero necessità di trattenere a Torino il calciatore.

