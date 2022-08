Calciomercato Juventus, si valuta anche Martial: contatti col Manchester United. Le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri valutano anche Martial per l’attacco. Contatti con il Manchester United

Non solo Memphis Depay, la Juventus valuta anche il profilo di Martial come rinforzo per l’attacco. Il profilo piace ad Allegri, che sarebbe felice di averlo nella propria rosa.

Come riportato da Tuttosport, questa trattativa pare la più semplice: lo United (con il quale di recente ci sono stati alcuni colloqui nelle chiacchiere relative al passaggio di Rabiot in Premier) aprirebbe al prestito, una soluzione che piace alla Juve. Martial però dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio (come fatto a Siviglia).

