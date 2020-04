Calciomercato Juventus, su Tonali anche Inter e Milan

Calciomercato Juve, su Tonali anche Inter e Milan. Per accaparrarsi il talento del Brescia si potrebbe scatenare un’asta di mercato

Tutto su Sandro Tonali. Juventus, Milan e Inter vogliono assolutamente prendere il centrocampista del Brescia che ha già fatto vedere ottime cose nella sua prima stagione in serie A.

Elliott punta i migliori – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – e si muove per il bresciano. Ma Paratici è sempre in prima fila, con Marotta che non vuole in nessun modo allentare la presa.