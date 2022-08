Calciomercato Juventus, vicino l’addio di Arthur: tre destinazioni possibili

Calciomercato Juventus: i bianconeri stanno per dire addio ad Arthur, per il centrocampista ci sarebbero tre destinazioni possibili

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Arthur è vicinissimo a dire addio alla Juventus. Si registrano nuovi momenti attorno al centrocampista brasiliano, con tre/quattro piste da monitorare per la sua partenza.

L’ex Barcellona piace infatti in Premier League, ma anche in Ligue 1 e in Portogallo. Negli ultimi giorni di mercato la Juventus proverà a piazzarlo per liberare posto a centrocampo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24