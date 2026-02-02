Calciomercato, Kanté-En Nesyri e quell’intreccio in Arabia! Cosa sta succedendo in queste ore

Calciomercato, Kanté-En Nesyri stanno dando vita ad un intreccio in Arabia Saudita! Cosa sta accadendo in queste ore

Il calciomercato internazionale regala un ultimo colpo di scena di proporzioni enormi, ridisegnando gli equilibri tra la Süper Lig turca e la Saudi Pro League. Secondo quanto rivelato da Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, è tutto fatto per un incrocio di mercato stellare: N’Golo Kanté sarà un nuovo giocatore del Fenerbahçe, mentre Youssef En-Nesyri compirà il percorso inverso firmando per l’Al-Ittihad.

Kanté, il motore inesauribile per il Fenerbahçe

La notizia del giorno è senza dubbio il ritorno in Europa (calcisticamente parlando) di N’Golo Kanté. Il centrocampista francese lascia l’Arabia Saudita per sposare la causa dei gialloblù di Istanbul. L’arrivo di Kanté rappresenta un colpo mediatico e tecnico straordinario per il club turco, che si assicura un leader silenzioso ma fondamentale per dominare il centrocampo nella corsa al titolo nazionale e nelle competizioni europee.

En-Nesyri: l’erede di Benzema

Dall’altra parte, l’Al-Ittihad non è rimasto a guardare. Dopo aver perso Karim Benzema (passato ai rivali dell’Al-Hilal), il club di Jeddah ha individuato immediatamente il sostituto ideale in Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino lascia la Turchia per una nuova ricchissima avventura in Medio Oriente. Per En-Nesyri si tratta della consacrazione economica e di un ruolo centrale in uno dei progetti più ambiziosi. Secondo Hawkins, l’operazione è ormai definita in ogni dettaglio: Kanté va a Istanbul, En-Nesyri vola a Jeddah. Manca solo l’annuncio ufficiale per sancire uno degli scambi più affascinanti dell’anno.