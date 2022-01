Calciomercato Lazio: l’Atalanta offre Gollini per la porta. L’estremo difensore è in prestito al Tottenham

Pista a sorpresa per il mercato della Lazio. Come riporta infatti l’Eco di Bergamo, l’Atalanta ha proposto al DS biancoceleste Igli Tare il cartellino di Gollini, portiere in prestito al Tottenham ma con pochissime chance di essere riscatto a fine stagione.

La risposta della Lazio è stata però molto tiepida: l’idea è quella di terminare la stagione con Reina e Strakosha, pianificando in questi mesi la mossa migliore per il futuro. Gollini in questo senso parte nelle retrovie.