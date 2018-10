Brahimi, idea a costo zero per la Lazio: i dettagli

Calciomercato Lazio, ipotesi Yacine Brahimi per il reparto avanzato: l’algerino è in scadenza di contratto con il Porto

Negli ultimi anni la Lazio è riuscita ad assicurarsi profili di altissimo livello a costo zero e la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Igli Tare sta monitorando gli affari possibili nell’estate 2019 e spunta il profilo di Yacine Brahimi.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il fantasista algerino è in scadenza di contratto con il Porto e non firmerà il rinnovo: sulle sue tracce Lione, Marsiglia ma non solo, biancocelesti pronti a battere la concorrenza.