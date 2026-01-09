Lazio News
Calciomercato Lazio, è ufficiale l’acquisto di Taylor! il comunicato del club per il nuovo centrocampista biancoceleste
La S.S. Lazio ufficializza l’arrivo a titolo definitivo di Kenneth Ina Dorothea Taylor, centrocampista classe 2002 proveniente dall’AFC Ajax. Il giovane talento olandese ha completato l’intero iter previsto per il trasferimento, trovando l’intesa sulle condizioni contrattuali e superando senza problemi le visite mediche.
Con la firma sul nuovo accordo a lungo termine, Taylor diventa a tutti gli effetti un nuovo rinforzo per la squadra biancoceleste, che punta su di lui per arricchire qualità e dinamismo nella zona centrale del campo. L’operazione rappresenta un investimento importante sul futuro, con la Lazio che accoglie uno dei profili più interessanti del panorama europeo. La nota del club:
PAROLE – «S.S. Lazio ha acquisito i diritti di Kenneth Ina Dorothea Taylor dall’AFC Ajax.»
«Il centrocampista di 23 anni ha firmato un contratto a lungo termine con la S.S. Lazio dopo aver concordato le condizioni personali e aver superato con successo le visite mediche.»
