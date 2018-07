Djavan Anderson, pressing Lazio: sfida alla Sampdoria

Djavan Anderson è pronto a sbarcare in Serie A: dato l’addio al Bari per il fallimento del club, il laterale olandese è finito nel mirino della Lazio

Sono numerosi i calciatori che si sono svincolati dal Bari dopo il fallimento del club e molti di loro potrebbero ora affacciarsi alla Serie A. Uno dei giocatori più richiesti è Djavan Anderson, laterale destro classe 1995: l’olandese, di origini giamaicane, ha ben figurato con i Galletti nella sua prima stagione in Italia ed ha attirato l’interesse di numerose società…

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Lazio fa sul serio: avviati i contatti con l’entourage dell’ex Cambuur, trattativa in stato avanzato. I biancocelesti vogliono battere la concorrenza di Sampdoria e Frosinone, assicurandosi a costo zero uno dei calciatori più interessanti dell’ultima stagione di Serie B. Non è da escludere però un possibile futuro alla Salernitana, con la Lazio che lo girerebbe a titolo temporaneo per permettergli di trovare maggiore spazio.