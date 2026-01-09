Calciomercato Lazio, assalto su Fabbian: nuovi contatti e trattativa che si scalda, le ultime

Calciomercato Lazio, dialoghi riaperti: il centrocampista del Bologna torna un obiettivo concreto! Le ultimissime

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, rimane uno degli obiettivi principali della Lazio, che continua a seguire da vicino la sua situazione in vista di un possibile trasferimento. Come riportato su X da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il club biancoceleste ha intensificato i contatti per il giovane talento italiano. La trattativa è ancora aperta, ma la Lazio è pronta a rilanciare rispetto alla prima offerta — circa 10 milioni di euro più bonus — con l’intenzione di presentare una proposta più convincente.

Parallelamente, la società capitolina sta portando avanti i dialoghi anche per Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros. Non è escluso un intreccio tra le due operazioni, con Bologna e Ferencvaros disponibili a valutare le rispettive offerte. L’obiettivo della Lazio è rafforzare il centrocampo, e nonostante la forte concorrenza per Fabbian, il profilo del classe 2003 resta tra i preferiti in vista della prossima stagione.

Nato a Camposampiero il 14 gennaio 2003, Fabbian è un centrocampista moderno, fisico e dinamico, capace di inserirsi con tempismo nell’area avversaria. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha brillato nella stagione alla Reggina con 8 gol in 36 presenze in Serie B, prima di approdare al Bologna nel 2023 per 5 milioni di euro. L’Inter mantiene su di lui un diritto di recompra fissato a 12 milioni fino al 2025.

Apprezzato per il lavoro senza palla, l’aggressività nei duelli e la maturità tattica, Fabbian si distingue anche per la capacità di recuperare palloni e per gli inserimenti intelligenti. Qualità che lo rendono particolarmente adatto al gioco verticale di Maurizio Sarri, sempre attento ai giovani in grado di dare ritmo e profondità alla manovra.

Con il Bologna ha già lasciato il segno: 5 gol in 27 presenze nella sua prima stagione in Serie A, debutto in Champions League nel 2024-2025 e la conquista della Coppa Italia nel 2025, riportata a Bologna dopo 51 anni. Un percorso di crescita che la Lazio osserva con grande interesse, consapevole del potenziale del giocatore.

Se l’operazione dovesse andare in porto, Fabbian potrebbe diventare uno dei volti nuovi della Lazio per la prossima stagione, portando qualità, energia e prospettiva al centrocampo biancoceleste.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

