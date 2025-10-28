Calciomercato Lazio, futuro ancora in dubbio per quel biancoceleste: le scelte di Sarri complicano tutto? Ecco la notizia

Calciomercato Lazio: un biancoceleste ai margini, le scelte di Sarri cambiano gli scenari. Le ultimissime notizie

Arrivato alla Lazio nell’estate 2024 tra curiosità e aspettative, l’avventura di Fisayo Dele-Bashiru in biancoceleste sembra già vicina al capolinea. Il centrocampista nigeriano, acquistato come scommessa dal club di Lotito, non è riuscito a ritagliarsi spazio nelle rotazioni di Maurizio Sarri e l’infortunio rimediato nel derby ha ulteriormente complicato la sua situazione.

Oggi il giocatore è stato escluso dalla lista Serie A, scelta che lascia presagire un addio già nel mercato di gennaio. A pesare è anche l’esplosione di Toma Basic, rilanciato da Sarri e ormai divenuto una pedina imprescindibile del centrocampo laziale. Le prestazioni solide e disciplinate del croato hanno chiuso ogni spiraglio al nigeriano, che nelle poche apparizioni stagionali non ha convinto lo staff tecnico.

Nel sistema di Sarri, basato su ordine e precisione, Dele-Bashiru è apparso troppo anarchico per garantire continuità. Il tecnico toscano preferisce affidarsi a certezze come Guendouzi, Luis Alberto e lo stesso Basic, lasciando il classe 2001 ai margini. Con la Coppa d’Africa alle porte, che lo terrà lontano da Formello per settimane, Sarri non intende spendere l’ultimo slot disponibile per reinserirlo in lista.

