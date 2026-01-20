Calciomercato Lazio: all-in su Giovane! La mossa dei biancocelesti per l’attaccante non lascia più dubbi, cos’è successo

Calciomercato Lazio: tutto su Giovane! La mossa dei biancocelesti per arrivare all’attaccante del Verona, ultimissime

Il calciomercato della Lazio entra nella sua fase più incandescente. Archiviata la prima metà della finestra invernale, la dirigenza biancoceleste ha deciso di rompere gli indugi per regalare a Maurizio Sarri l’innesto di qualità necessario per puntare alle zone nobili della classifica. Al centro dei desideri capitolini c’è un nome che sta infiammando le cronache sportive e i sogni dei tifosi: Giovane, il gioiello brasiliano in forza all’Hellas Verona.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’obiettivo: Giovane, la rivelazione della Serie A

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società romana ha identificato nel classe 2003 l’obiettivo prioritario, superando la concorrenza. L’interesse non è casuale né passeggero: Giovane è diventato rapidamente una delle rivelazioni più scintillanti del campionato. Attaccante mancino, rapido e dotato di una tecnica sopraffina tipicamente verdeoro, il giocatore ha convinto tutti grazie a una prima parte di stagione condita da gol pesanti e assist preziosi. La Lazio vede in lui il rinforzo ideale, un jolly tattico capace di agire sia come esterno offensivo nel tridente, sia come seconda punta a supporto del centravanti, garantendo quell’imprevedibilità che a tratti è mancata.

La trattativa: il nodo della valutazione

La giornata di oggi, martedì 20 gennaio, ha segnato uno spartiacque decisivo. I contatti tra Formello e la sede del Verona si sono intensificati, con nuovi colloqui ufficiali per cercare la quadra economica. Il presidente dell’Hellas non intende svendere il suo pezzo pregiato a metà stagione: la valutazione di partenza oscilla tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una cifra importante per il mercato di gennaio, che la Lazio sta cercando di ammorbidire.

La strategia di Lotito

Per abbassare la parte cash e venire incontro alle richieste scaligere senza svenarsi, la strategia biancoceleste prevede l’inserimento di contropartite tecniche. Si lavora per limare il conguaglio economico: il Verona ascolta, interessato a giovani prospetti o esuberi che possano integrarsi nella lotta salvezza. La trattativa prosegue serrata: la sensazione è che la volontà del giocatore di compiere il grande salto possa fare la differenza, ma servirà ancora pazienza per trovare l’incastro perfetto tra domanda e offerta.