Calciomercato Lazio, interesse sempre più concreto per Przyborek: filtrano conferme sul talento polacco

Calciomercato Lazio, cresce l’interesse per Przyborek: arrivano conferme sul giovane talento polacco nel mirino dei biancocelesti

Il calciomercato della Lazio sta vivendo ore di grande fermento. La società biancoceleste ha deciso di accelerare con decisione sul fronte delle operazioni in entrata, puntando su profili giovani e di prospettiva per rinnovare la rosa. Dopo aver chiuso gli arrivi di Taylor e Ratkov, la giornata odierna ha segnato un ulteriore passo avanti con le ufficialità di Motta e Daniel Maldini, segnali evidenti della volontà di costruire un progetto tecnico più moderno e internazionale.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club capitolino non ha intenzione di fermarsi. I dirigenti biancocelesti hanno infatti ampliato il raggio d’azione verso mercati esteri, con particolare attenzione a Spagna e Polonia, alla ricerca di talenti emergenti. Oltre alla trattativa in corso per Arnau Martinez del Girona, nelle ultime ore è emerso un nome nuovo che ha subito catturato l’interesse della dirigenza.

La sorpresa si chiama Adrian Przyborek, trequartista classe 2007 del Pogon Szczecin, considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio polacco. Il suo nome è stato rivelato dal giornalista Tomasz Włodarczyk e confermato da Manuele Baiocchini di Sky Sport. La Lazio avrebbe già avviato i primi contatti per valutarne l’acquisto, con l’idea di inserirlo in un percorso di crescita graduale, magari partendo dall’aggregazione alla prima squadra. Un investimento sul futuro che conferma la strategia del club: anticipare la concorrenza e puntare sui campioni di domani.

