Calciomercato Lazio, nuova idea per il centrocampo: piace Esposito

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero messo nel mirino per il centrocampo anche Salvatore Esposito della Spal

Non solo Marcos Antonio, la Lazio pensa anche a Salvatore Esposito per rinforzare il centrocampo. L’ultima indiscrezione – lanciata dal Corriere dello Sport – arriva direttamente dalla Spal: ha 21 anni, è legato al club fino al 2023 ed ha fatto il suo esordio sotto la guida di Mancini, in Nations League.

La Lazio pensa all’investimento: attualmente il cartellino è valutato 3 milioni, ma sarebbe un colpo di prospettiva, tanto da aver attirato le attenzioni anche di Napoli e Sassuolo.

