Calciomercato Lazio: rebus Romagnoli, già scelto il sostituto in caso di partenza. Chi arriverà in biancoceleste, ultimissime

Sono ore di “Sliding Doors” a Formello. Il calciomercato della Lazio vive una fiammata improvvisa che ridisegna la fisionomia del pacchetto arretrato a disposizione del tecnico. La dirigenza capitolina, decisa a non farsi trovare impreparata, ha lavorato su due tavoli paralleli: un acquisto ormai chiuso e una cessione eccellente che tiene col fiato sospeso la tifoseria. Il volto nuovo è quello di Diogo Leite, mentre quello in uscita potrebbe essere clamorosamente quello di Alessio Romagnoli.

Colpo in entrata: Diogo Leite è biancoceleste

La notizia più concreta è l’accordo totale raggiunto per il difensore portoghese. La Lazio ha rotto gli indugi per assicurarsi il centrale classe 1999, attualmente in forza all’Union Berlino. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’operazione è definita nei dettagli: affare a titolo definitivo per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. Un investimento intelligente e sostenibile per un giocatore in scadenza, che firmerà un contratto triennale. Diogo Leite, difensore mancino strutturato fisicamente e abile nell’impostazione dal basso, è il profilo internazionale scelto per blindare la difesa. Un dettaglio fondamentale emerge dalle indiscrezioni: il suo arrivo è slegato dalle uscite. La Lazio lo ha preso a prescindere, garantendosi un rinforzo di qualità immediata.

Il bivio di Romagnoli: Qatar o permanenza?

Se l’entrata è definita, l’uscita è un thriller che si risolverà stanotte. Il futuro di Alessio Romagnoli è appeso a un filo. Il capitano biancoceleste ha ricevuto una ricca offerta dal Qatar. La situazione è al limite: il mercato qatariota chiude domani e non c’è più tempo per tentennare. Stasera, al termine dell’impegno di campo, andrà in scena il confronto risolutivo tra il giocatore e la società. Il difensore sta valutando seriamente la proposta araba, mentre il presidente Claudio Lotito attende di capire se dovrà salutare il suo senatore. La Lazio si è tutelata con Leite, ma perdere Romagnoli sul gong sarebbe un colpo emotivo e tecnico non indifferente. La notte porterà consiglio, o l’addio.