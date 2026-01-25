Calciomercato Lazio: Romagnoli saluta, mentre Gila…Si apre questo scenario per il futuro dello spagnolo! Cosa bisogna aspettarsi

Calciomercato Lazio: Romagnoli ai saluti, per Gila si è aperto questo scenario per il futuro! Cosa sta succedendo

Il calciomercato riserva scossoni improvvisi sull’asse Roma-Milano, delineando una vera e propria rivoluzione per la difesa della Lazio. Se da un lato si pianifica il futuro estivo con una cessione eccellente, dall’altro si consuma un addio immediato e doloroso. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il destino di Mario Gila sembra ormai lontano dalla Capitale. Il difensore spagnolo classe 2000 sarebbe pronto a salutare i biancocelesti al termine della stagione. Su di lui si è fiondato con decisione il Milan.

Il piano del Milan e l’intesa col giocatore

Il club rossonero ha individuato in Gila il rinforzo ideale per garantire velocità e aggressività al reparto arretrato del futuro. I primi contatti hanno dato esito positivo: c’è già un principio di intesa con l’entourage del calciatore, che vede nel progetto milanista la vetrina perfetta per la sua definitiva consacrazione. Tuttavia, convincere Claudio Lotito non sarà facile. Il presidente della Lazio valuta il cartellino circa 20 milioni di euro. Una cifra su cui non si accettano sconti, complice una clausola “scomoda”: il Real Madrid vanta infatti il 50% sulla futura rivendita. Incassare meno di 20 milioni significherebbe per la Lazio metterne a bilancio meno di 10, una cifra troppo bassa per sostituire un titolare.

Romagnoli: l’addio è adesso

Se per Gila se ne riparlerà a giugno, per Alessio Romagnoli i titoli di coda sono già scorsi. Il capitano ha salutato la sua gente al termine dell’ultima gara con la Lazio, regalando la maglia alla curva in un gesto inequivocabile. La trattativa con l’Al-Sadd è definita: Romagnoli volerà in Qatar per una nuova avventura ricchissima. Sui social, il club ha omaggiato il giocatore, che ha risposto con un messaggio d’amore: “Da sempre e per sempre nel mio cuore”. La Lazio perde il suo leader difensivo, preparandosi a mesi di grandi cambiamenti.