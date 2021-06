Lazio, summit di mercato tra Sarri e Tare: la situazione

Il ds della Lazio Igli Tare oggi sarà a colloquio con il nuovo allenatore Maurizio Sarri per costruire la squadra della prossima stagione

Il lavoro in casa biancoceleste entra sempre più nel vivo. Tra colpi già messi a segno e nuovi obiettivi, la Lazio del futuro sta già prendendo forma con le idee di Igli Tare e del nuovo allenatore Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due si incontreranno oggi in casa del tecnico per pianificare la prossima stagione e stabilire la tattica per costruire la squadra. Da definire, oltre alle date e alle modalità del ritiro, ci sono anche i giocatori da blindare, su tutti Milinkoivc, e quelli che possono partire, con Correa in cima alla lista. Un summit importante per lavorare insieme ad un unico obiettivo: fare grande la Lazio.