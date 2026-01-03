Calciomercato Lecce, Corvino ha le idee molto chiare su quelle che saranno le prossime mosse - Calcio News 24

Calciomercato Lecce, la situazione non lascia alcun dubbio sulle situazioni di Corvino

Pantaleo Corvino apre la finestra di mercato invernale del Lecce con la consueta lucidità, tracciando un perimetro d’azione definito da realismo ed esperienza. Tuttosport scrive che il responsabile dell’area tecnica giallorossa parte da un’analisi schietta del contesto attuale: la Serie A, soprattutto per chi lotta per la salvezza, è una competizione sempre più ardua, dove mantenere la sostenibilità del club e contemporaneamente valorizzare il patrimonio tecnico diventa un’impresa complessa.

Corvino sottolinea come il mercato non sia una corsa solitaria, ma una sfida comparativa: gli sforzi del Lecce rischiano di sembrare minimi se confrontati con le potenze di fuoco economiche delle rivali. Di fronte a questo scenario, la strategia del club salentino non è cercare rivoluzioni, ma consolidare le “certezze” già acquisite nella prima parte di stagione.

Il direttore blinda la difesa, promossa per le sei gare concluse senza subire reti, e il centrocampo, che vanta tre nazionali di spessore come Ramadani, Coulibaly e Berisha.

Migliorare questi reparti, date le premesse, è definito “impossibile”. La filosofia è chiara: per una realtà come il Lecce ogni movimento è una scommessa. Pertanto, piuttosto che rischiare su elementi esterni da adattare, Corvino preferisce scommettere sulla crescita interna di chi è già in rosa, conosce le dinamiche di squadra e i meccanismi dell’allenatore, e ha ancora margini di miglioramento dopo sei mesi di lavoro.

La difesa del progetto passa anche dalla capacità di resistere alle sirene di mercato. Corvino conferma infatti di aver ricevuto offerte “importantissime”, sia dall’Italia che dall’estero, per il promettente difensore portoghese Tiago Gabriel. Proposte che sono state declinate nell’interesse del club e della crescita del ragazzo. Il Lecce, dunque, sceglie la via della continuità, proteggendo i suoi talenti e puntando sulla fiducia nel gruppo attuale.