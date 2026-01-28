Calciomercato Lecce: cessione definita, il giocatore lascia i giallorossi! La formula e i dettagli dell’operazione in uscita

Calciomercato Lecce: è stata definita la cessione di questo giocatore, che lascia così il Salento per iniziare la sua nuova avventura

Il calciomercato Lecce batte un colpo in uscita, definendo una cessione importante per equilibrare la rosa a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale. Le voci che si rincorrevano da giorni hanno trovato conferma nelle ultime ore: Mohamed Kaba è pronto a salutare il Salento. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la dirigenza giallorossa, guidata da Pantaleo Corvino, ha trovato l’accordo definitivo con il Nantes. Il centrocampista tornerà dunque in Ligue 1, campionato che conosce bene e che sembra più congeniale alle sue caratteristiche attuali.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La formula: prestito con diritto

L’intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di un trasferimento temporaneo. Nello specifico, la formula concordata è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Questo significa che il Nantes verserà subito una somma nelle casse del Lecce per il prestito fino a giugno, riservandosi la possibilità di acquistare il cartellino a titolo definitivo al termine della stagione a una cifra già pattuita. Una soluzione che soddisfa tutte le parti in causa: il Lecce monetizza e libera uno slot a centrocampo, il Nantes si assicura un rinforzo fisico senza l’obbligo di un investimento immediato massiccio, e il giocatore trova una piazza dove poter avere continuità.

I numeri di Kaba e il ritorno in patria

Mohamed Kaba, centrocampista classe 2001, lascia il Salento dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro. Pur essendo stato impiegato con regolarità nelle rotazioni di Di Francesco, non è riuscito a diventare un titolare inamovibile. Fino a questo momento, il mediano ha collezionato 17 presenze complessive tra campionato di Serie A e Coppa Italia, riuscendo anche a togliersi la soddisfazione di segnare una rete. Tuttavia, la necessità di giocare con maggiore costanza e l’interesse concreto dei francesi hanno accelerato l’addio. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma sul contratto.

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet