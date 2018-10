C’è anche la conferma del dg del Flamengo Bruno Spindel, Paquetà sarà un nuovo calciatore del Milan: smentite le voci sul Real Madrid

Nessun pericolo Real Madrid per il Milan nella corsa a Paquetà: il gioiello del Flamengo sarà un nuovo calciatore rossonero a partire dalla finestra di mercato di gennaio. E’ stato lo stesso direttore generale del club brasiliano Bruno Spindel a confermare: «Ciò che posso dire è che abbiamo firmato con il Milan e che rispetteremo gli accordi». «Sarà un pagamento a rate, devono rispettare il fair play finanziario» ha sottolineato il dirigente del Tricolor.

Leonardo e Maldini sono riusciti a superare la concorrenza di numerosi top club europei: «Abbiamo ricevuto offerte da almeno dieci club, quella del Milan è stata la proposta migliore sia per il club che per il calciatore. Parliamo di una grande società, Kakà ha scritto la storia in rossonero e adesso ci sono due punti di riferimento come Leonardo e Maldini. La trattativa si è chiusa in poco tempo – sottolinea Bruno Spindel, che ripercorre le tappe dell’affare – il 6 ottobre ero a Orlando, mi ha chiamato il Milan che si è detto disposto a pagare la cifra che volevamo, il 9 ottobre avevamo già fatto tutto».