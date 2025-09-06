Calciomercato Milan: questo club in pressing per Adli. Il centrocampista francese ha già rifiutato diverse destinazioni

Il futuro di Yacine Adli potrebbe essere lontano da Milano e dalla Serie A. Da settimane la dirigenza del Milan è al lavoro per trovare una sistemazione al centrocampista franco-algerino, finito ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri e attualmente aggregato alla formazione del Milan Futuro in attesa di novità.

La cessione appare come l’unica soluzione percorribile per un giocatore che non è riuscito a imporsi in rossonero dopo il suo arrivo dal Bordeaux. Tuttavia, Adli non ha intenzione di accettare una destinazione qualunque. Il giocatore è in cerca di un progetto tecnico che lo convinca pienamente e ha già rifiutato diverse proposte, declinando l’offerta del Sassuolo in Italia e non approfondendo i discorsi con i club francesi di Nantes e Auxerre.

La svolta, però, potrebbe arrivare dalla penisola arabica. Secondo quanto riportato dall’autorevole testata francese FootMercato, il club saudita dell’Al-Shabab starebbe insistendo con decisione per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. La fonte parla di una trattativa in fase già abbastanza avanzata, un segnale che potrebbe preludere a una chiusura imminente dell’operazione. L’Al-Shabab sembra fare sul serio, offrendo una via d’uscita concreta sia al Milan che al giocatore.

Sullo sfondo, la situazione di Adli è monitorata anche da un club turco e uno greco, che restano alla finestra in attesa di sviluppi. Curiosamente, lo stesso Al-Shabab starebbe guardando con interesse anche a un altro centrocampista della Serie A, il franco-senegalese Cheikh Niasse dell’Hellas Verona, a testimonianza di una chiara strategia di mercato volta a pescare dal campionato italiano. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Adli.