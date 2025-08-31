Calciomercato Milan: l’ex Juventus Adrien Rabiot nel mirino di Allegri e Tare, le ultime

Calciomercato Milan: l’ex Juventus Adrien Rabiot nel mirino di Allegri e Tare, le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un obiettivo di alto profilo: Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, attualmente all’Olympique Marsiglia e in rotta con il club. L’ex Juventus, dotato di grande fisicità, visione di gioco e capacità di inserimento, è considerato da Massimiliano Allegri – neo-allenatore rossonero – il rinforzo ideale per il cuore della mediana.

Secondo fonti vicine alla trattativa, il Milan è in contatto costante con Veronique Rabiot, madre e agente del giocatore, nota per la sua fermezza nelle negoziazioni. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, sta lavorando per trovare la quadra economica che possa convincere il centrocampista a trasferirsi a Milano.

Allegri e Tare, il binomio per il nuovo Milan

Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera dopo anni di successi alla Juventus, ha individuato in Rabiot il profilo perfetto per dare equilibrio e qualità al centrocampo. Al suo fianco, Igli Tare – ex uomo mercato della Lazio – sta tessendo la trama di un’operazione complessa, che richiede l’accordo sia con il giocatore sia con il Marsiglia, proprietario del cartellino fino al 2026.

Una trattativa in salita ma possibile

Il Marsiglia, che ha messo Rabiot fuori rosa, valuta il giocatore circa 15 milioni di euro. Una cifra che il Milan spera di abbassare sfruttando la situazione di stallo e il peso di un ingaggio importante per le casse francesi. La volontà del calciatore sarà decisiva: Allegri lo stima da sempre e lo considera un titolare inamovibile nel suo progetto tecnico.

Obiettivo: chiudere entro la fine del mercato

Le prossime ore saranno cruciali. Il Milan vuole chiudere l’affare prima della scadenza della sessione estiva, per consegnare ad Allegri un centrocampista di livello internazionale, capace di alzare il tasso tecnico e fisico della squadra.

Se l’operazione dovesse andare in porto, Rabiot rappresenterebbe uno dei colpi più importanti del calciomercato rossonero, un innesto in grado di incidere subito e di dare nuova linfa al progetto di Allegri e Tare.