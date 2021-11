Calciomercato Milan: Ballo-Toure verso il prestito. Le ultime

Calciomercato Milan, Ballo-Toure potrebbe partire in prestito a gennaio per giocare con continuità: tutti gli aggiornamenti

La dirigenza del Milan comincia a muoversi anche per quanto riguarda le uscite in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato da SportMediaset, Ballo-Toure, terzino francese prelevato in estate dal Monaco per quattro milioni di euro, potrebbe partire in prestito a gennaio per giocare con continuità.

In questo caso, Maldini e Massara tornerebbero sul mercato per acquistare un’alternativa a Theo Hernandez.