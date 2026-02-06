Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri

Calciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto: ottimismo dei rossoneri, incasso possibile a giugno. Le ultimissime

Il mercato in uscita del Milan potrebbe trasformarsi in una boccata d’ossigeno per le casse rossonere, con al centro dell’attenzione Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, noto per il dribbling e la velocità, sembra aver ritrovato la miglior versione di sé in Premier League dopo un periodo di adattamento non semplice in Italia: secondo le indiscrezioni, il Fulham sarebbe intenzionato a esercitare il diritto di riscatto sul giocatore.

A Milano regna un cauto ottimismo: la dirigenza rossonera valuta il club londinese come un interlocutore solido e convinto delle qualità del classe ’99. Sotto la guida di Marco Silva, Chukwueze ha mostrato nuovamente gli scatti e le accelerazioni che lo avevano reso un profilo appetibile in Europa, riconquistando fiducia e continuità di rendimento. Per il Milan, la conferma dell’operazione rappresenterebbe anche la chiusura di un investimento importante effettuato nel 2023, quando il giocatore era stato prelevato dal Villarreal.

Il nodo economico resta centrale: il riscatto sarebbe fissato intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che garantirebbe al club milanese una plusvalenza significativa e margini di manovra per la prossima sessione estiva. Dal punto di vista del calciatore, la permanenza a Craven Cottage appare gradita: il contesto della Premier, con spazi e intensità maggiori, sembra esaltare le sue caratteristiche, rendendo plausibile una conferma definitiva qualora il trend delle prestazioni continui

