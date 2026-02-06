Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Milan News

Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri

Published

55 minuti ago

on

By

Chukwueze-Milan-Monza-Berlu.webp

Calciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto: ottimismo dei rossoneri, incasso possibile a giugno. Le ultimissime

Il mercato in uscita del Milan potrebbe trasformarsi in una boccata d’ossigeno per le casse rossonere, con al centro dell’attenzione Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, noto per il dribbling e la velocità, sembra aver ritrovato la miglior versione di sé in Premier League dopo un periodo di adattamento non semplice in Italia: secondo le indiscrezioni, il Fulham sarebbe intenzionato a esercitare il diritto di riscatto sul giocatore.

A Milano regna un cauto ottimismo: la dirigenza rossonera valuta il club londinese come un interlocutore solido e convinto delle qualità del classe ’99. Sotto la guida di Marco Silva, Chukwueze ha mostrato nuovamente gli scatti e le accelerazioni che lo avevano reso un profilo appetibile in Europa, riconquistando fiducia e continuità di rendimento. Per il Milan, la conferma dell’operazione rappresenterebbe anche la chiusura di un investimento importante effettuato nel 2023, quando il giocatore era stato prelevato dal Villarreal.

Il nodo economico resta centrale: il riscatto sarebbe fissato intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che garantirebbe al club milanese una plusvalenza significativa e margini di manovra per la prossima sessione estiva. Dal punto di vista del calciatore, la permanenza a Craven Cottage appare gradita: il contesto della Premier, con spazi e intensità maggiori, sembra esaltare le sue caratteristiche, rendendo plausibile una conferma definitiva qualora il trend delle prestazioni continui

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A1 ora ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×