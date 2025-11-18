Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Santiago Gimenez? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Calciomercato Milan: il futuro di Santiago Gimenez e l’interesse della Premier League

Il calciomercato del Milan è tornato a essere un tema caldo, con voci che circolano sempre più insistentemente riguardo al futuro di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, ex stella del Feyenoord, non sta vivendo una stagione all’altezza delle aspettative. Nonostante le difficoltà in campo, l’interesse dei club inglesi non sembra diminuire, con diversi club della Premier League che avrebbero già avviato dei sondaggi per valutare la possibilità di acquisire il suo cartellino.

Secondo le ultime notizie riportate da Tuttosport, alcune delle principali squadre inglesi stanno monitorando la situazione di Gimenez, nonostante il periodo negativo che sta attraversando il giocatore. Paradossalmente, la sua stagione deludente potrebbe aprire un’opportunità di mercato per le squadre d’oltremanica, pronte a sfruttare il momento di difficoltà del centravanti rossonero.

Le condizioni per una cessione: prezzo e volontà del giocatore

Per quanto riguarda una possibile cessione, il Milan ha fissato delle condizioni ben precise. La dirigenza rossonera ha stabilito che per aprire a una trattativa, devono essere soddisfatte due condizioni principali. La prima riguarda l’offerta economica: il Milan chiede almeno 25 milioni di euro per il cartellino di Gimenez. Questa cifra riflette la valutazione ancora positiva che il club ha del giocatore e serve a garantire una plusvalenza significativa, nonostante il periodo poco brillante che sta attraversando.

La seconda condizione riguarda la volontà del giocatore. Il Milan, infatti, non è disposto a cedere il giocatore a meno che la proposta arrivi da un club che sia di gradimento di Gimenez. La decisione finale, quindi, dipenderà anche dalla preferenza del giocatore, che dovrà accettare il trasferimento per poter concludere l’affare.

La fiducia della dirigenza e le parole di Tare

Nonostante le difficoltà, la dirigenza rossonera ha espresso fiducia nel recupero di Gimenez. Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan, ha sottolineato l’appoggio totale della società e dello staff tecnico nei confronti del giocatore. In occasione della conferenza pre-partita di Milan-Roma, Tare ha dichiarato: “Gimenez sta attraversando un momento difficile, ma ha tutta la nostra fiducia. Il suo infortunio è arrivato in un periodo sfortunato, ma restiamo ottimisti sul suo recupero.”

Le parole di Tare chiariscono la posizione del club: nonostante le voci di mercato e una stagione finora sottotono, il Milan non ha intenzione di cedere facilmente Gimenez. La dirigenza rossonera valuterà solo offerte irrinunciabili, come quella da 25 milioni di euro, ma non è in fretta di privarsi del giocatore. Il futuro dell’attaccante rimane quindi incerto, con i club della Premier League pronti a trasformare i sondaggi in una proposta concreta nei prossimi mesi.

