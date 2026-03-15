Calciomercato Milan, idea Kim per la difesa: svelata la strategia per l’assalto in estate al Bayern Monaco! Il piano d’azione per i rossoneri

Il prossimo mercato del Milan ruoterà soprattutto attorno a una priorità: inserire in rosa un difensore centrale di alto livello, capace di alzare immediatamente lo spessore del reparto arretrato. Secondo l’analisi firmata da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha già ristretto il cerchio attorno a due profili ben precisi: Kim Min-Jae, centrale sudcoreano oggi al Bayern Monaco ed ex colonna del Napoli, e Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio cresciuto nel vivaio del Real Madrid. Due nomi diversi per caratteristiche, esperienza e costi, ma accomunati dal fatto di essere considerati perfetti per il salto di qualità che Massimiliano Allegri, allenatore del Diavolo, si aspetta dalla prossima stagione. Da una parte c’è il profilo internazionale di Kim, dall’altra l’affidabilità di Gila, che conosce già molto bene il campionato italiano.

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Kim Min-Jae resta il sogno, ma i costi complicano l’operazione

Nel ragionamento del Milan, Kim rappresenta senza dubbio il colpo di maggiore impatto. Il centrale coreano, protagonista assoluto in Serie A con il Napoli prima del trasferimento in Germania, non sembra oggi più centrale nel progetto tecnico del Bayern. Proprio La Gazzetta dello Sport sottolinea come il suo minutaggio si sia ridotto sensibilmente sia in Bundesliga sia in Champions League, elemento che può aprire scenari concreti in vista dell’estate. Il problema, però, resta economico. Il Bayern lo acquistò per una cifra molto alta e difficilmente accetterebbe di svenderlo, ma soprattutto il vero ostacolo riguarda l’ingaggio: il suo stipendio è nettamente fuori dai parametri salariali rossoneri. Per tornare in Italia, Kim dovrebbe quindi accettare una riduzione significativa delle proprie richieste, condizione che oggi rende la trattativa affascinante ma tutt’altro che semplice.

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Gila è l’alternativa forte e concreta per Allegri

Se l’operazione Kim dovesse rivelarsi troppo onerosa, il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto a spingere con decisione su Mario Gila, centrale spagnolo che negli ultimi mesi si è imposto come uno dei difensori più affidabili del campionato. Il giocatore della Lazio rappresenta un profilo più sostenibile sotto il profilo economico e, allo stesso tempo, già pronto per reggere il peso di una maglia importante. Anche per questo il suo nome continua a restare molto caldo nelle valutazioni rossonere. Il Milan, insomma, ha le idee chiare: per costruire una squadra più competitiva servirà partire dalla difesa, e il prossimo leader del reparto potrebbe uscire proprio da questa corsa a due tra Kim e Gila.