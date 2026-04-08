Calciomercato Milan, cresce la pista Krstović: primi contatti con l’Atalanta e spunta una soluzione a sorpresa

Calciomercato Milan, accelerata per Krstović: avviati i dialoghi con l’Atalanta. Possibile incastro a sorpresa sul tavolo

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a una profonda rivoluzione offensiva in vista della stagione 2026/2027, e tra i nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera spicca quello di Nikola Krstović. L’attaccante montenegrino dell’Atalanta, già seguito in passato dagli scout di Via Aldo Rossi, è tornato con forza nel mirino del club, deciso a consegnare al proprio allenatore un centravanti moderno, fisico e perfettamente adattato ai ritmi della Serie A. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il profilo del classe 2000 risponde esattamente alle caratteristiche richieste per il nuovo ciclo rossonero.

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Arrivato a Bergamo la scorsa estate dal Lecce per circa 25 milioni di euro, Krstović ha confermato tutto il suo potenziale sotto la guida di Raffaele Palladino, diventando un punto fermo dell’Atalanta. Con 9 gol in campionato e prestazioni sempre più convincenti, il montenegrino si è imposto come uno dei protagonisti della stagione nerazzurra, tanto da vedere la sua valutazione salire intorno ai 35 milioni. Il Milan, però, confida di poter trattare su una base più vicina ai 30 milioni, forte dei rapporti consolidati con il club bergamasco.

Un elemento che potrebbe facilitare l’operazione è il futuro di Yunus Musah: il centrocampista statunitense, attualmente in prestito all’Atalanta con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, rappresenta una pedina potenzialmente decisiva nei dialoghi tra i due club. L’asse Bergamo‑Milano potrebbe dunque portare a un’operazione congiunta che avvicinerebbe Krstović a San Siro. Il suo nome si aggiunge a una shortlist di alto profilo che comprende Vlahović, Kean e Castro, confermando la volontà di Allegri di costruire un reparto offensivo all’altezza delle ambizioni Champions del nuovo Milan.

