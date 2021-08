Calciomercato Milan: Jorge Mendes jolly per James Rodriguez. Le ultime

Tiene banco il futuro di James Rodriguez. Il colombiano è stato accostato al Milan più di una volta in questa sessione di mercato estiva

Il Milan è alla ricerca di un nuovo trequartista: da Isco a Vlasic, sino a Ziyech e Ilicic, ma anche James Rodriguez in uscita dall’Everton.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, in questi giorni vi sarebbe stato un contatto tra Jorge Mendes e il club di Via Aldo Rossi. Il potente agente spingerebbe l’ex Real Madrid verso il Diavolo.