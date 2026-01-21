Calciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuro

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek via dai rossoneri? Un club a sorpresa ha posato la lente d’ingrandimento sul centrocampista

Il calciomercato Milan si accende improvvisamente a centrocampo, con un intreccio internazionale che minaccia di turbare i piani di via Aldo Rossi. Secondo quanto riportato dall’autorevole giornalista John Percy del Telegraph, l’Aston Villa ha effettuato un sondaggio ufficiale per capire i margini di manovra su Ruben Loftus-Cheek. Il club di Birmingham è in piena emergenza dopo il grave infortunio occorso a Boubacar Kamara. Per sostituirlo, i Villans hanno individuato nel rossonero il profilo ideale per riportare muscoli e dinamismo in Premier League.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La risposta del Milan: la strategia di Tare

Nonostante la potenza economica del calcio inglese, la risposta del Milan non si è fatta attendere. Il Direttore Sportivo Igli Tare ha eretto un muro. L’intenzione della società non è vendere, ma consolidare. Tare avrebbe infatti già avviato i primi contatti con l’entourage dell’ex Chelsea per discutere un rinnovo contrattuale. L’obiettivo è blindare Loftus-Cheek, sottraendolo alle tentazioni d’Oltremanica.

Il veto di Allegri

A blindare il “Gigante Inglese” c’è soprattutto la volontà tecnica di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese considera l’inglese un pilastro insostituibile del suo scacchiere. Per il tecnico, Loftus-Cheek incarna l’equilibrio perfetto tra fase di interdizione e spinta offensiva: privarsene a gennaio significherebbe indebolire la squadra in un momento cruciale.

Scenario in evoluzione

Sebbene i dialoghi per il prolungamento siano iniziati da poco, la strada è tracciata: il Milan punta alla stabilità e non ha fretta di vendere. Tuttavia, nel mercato mai dire mai: la pressione dell’Aston Villa potrebbe aumentare nei prossimi giorni, ma al momento il futuro di Loftus-Cheek sembra ancora colorato di rossonero, nel cuore di San Siro.