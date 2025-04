Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese

Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero.

Maignan non rinnova. Così il Milan segue Chevalier e Verbruggen La dirigenza attende la risposta del francese ma si cautela. E c’è anche l’atalantino Carnesecchi. Prossime settimane decisive.