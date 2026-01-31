Calciomercato Milan: Maignan firma oggi il rinnovo, novità importanti su Mateta! Cosa sta succedendo in casa rossonera

Il pomeriggio di via Aldo Rossi è diviso tra la celebrazione di una certezza assoluta e l’ansia per un obiettivo che rischia di sfumare. Se la porta rossonera viene blindata per il prossimo decennio, l’attacco vive ore di profonda incertezza. La notizia più dolce per i tifosi è l’arrivo di Mike Maignan nella sede del club. Il portiere francese ha varcato la soglia di Casa Milan per apporre la firma sul prolungamento di contratto.

Maignan 2031: la storia continua

L’accordo è totale e blinda “Magic Mike” ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2031. La fumata bianca era nell’aria dopo il blitz di ieri del suo agente, che aveva limato gli ultimi dettagli economici e burocratici con la dirigenza. Oggi è il momento delle formalità e dei sorrisi: Maignan sposa il progetto ancora una volta. Arrivato nell’estate 2021 dal Lille per raccogliere un’eredità pesante, il francese è diventato un’icona del milanismo: 188 presenze collezionate, uno Scudetto da protagonista assoluto (2021/2022) e una Supercoppa Italiana vinta la passata stagione. Con questa firma, il Milan blinda la sua difesa dalle sirene estere. Lo riferisce Sky.

Intrigo Mateta: braccio di ferro con il Palace

Se in difesa si sorride, in attacco è battaglia. Le notizie che arrivano da Londra riferite da Luca Bianchin di Gazzetta non sono incoraggianti: il Crystal Palace ha alzato un muro improvviso per Jean-Philippe Mateta. Nonostante l’accordo con il giocatore, il club inglese non ha ancora concesso il via libera formale per il trasferimento in questa sessione di gennaio, ritenendo difficile trovare un sostituto all’altezza in poche ore. Tuttavia, il Milan non alza bandiera bianca. La dirigenza rossonera considera il centravanti francese fondamentale per l’immediato. Sono previsti nuovi tentativi frenetici tra stasera e domani mattina (sfruttando ogni minuto fino al gong finale) per cercare di sgretolare la resistenza delle Eagles. La trattativa è appesa a un filo.