Calciomercato Milan: Mateta subito rossonero, ecco quando si chiude! Intanto è ufficiale l’arrivo del baby Malick Cissè

Calciomercato Milan: Mateta arriva in rossonero da subito, ecco quando arriva la chiusura! Intanto è ufficiale Malick Cissè

A poche ore dal gong finale del calciomercato invernale, in via Aldo Rossi l’atmosfera è elettrica. Quello che doveva essere un colpo programmato per giugno si è trasformato nell’urgenza assoluta del presente: il Milan vuole Jean-Philippe Mateta subito. La dirigenza rossonera lavora senza sosta per consegnare a Massimiliano Allegri il centravanti necessario per la seconda parte di stagione.

Mateta: accordo anticipato, agente a Milano

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, la trattativa con il Crystal Palace ha raggiunto il punto di non ritorno. Il Milan ha deciso di anticipare l’investimento (circa 30 milioni di euro) previsto per l’estate. La conferma che l’affare è in dirittura d’arrivo giunge dagli spostamenti logistici: l’agente della punta classe ’97 è in arrivo in Italia in queste ore. L’obiettivo è definire gli ultimi dettagli contrattuali e arrivare alla firma tra stasera e domani. Mateta arriva con numeri solidi: 34 presenze e 10 gol (8 in Premier League) in stagione, garanzia di una condizione atletica perfetta.

Il domino Nkunku: tre big alla finestra

L’accelerata per Mateta agita le acque attorno a Christopher Nkunku. L’attaccante francese è diventato il pezzo pregiato del mercato in uscita. La valutazione è chiara: il Milan chiede 35 milioni per evitare minusvalenze. Su di lui c’è la fila: oltre al Fenerbahce di Domenico Tedesco, si sono inseriti con prepotenza l’Atletico Madrid e, a sorpresa, anche la Roma. La sua cessione finanzierebbe non solo Mateta, ma potrebbe riaprire la pista per il difensore Sergio Ramos.

Ufficiale: preso il giovane Malick Cissè

Nel frattempo, il club guarda anche al domani. Con una nota ufficiale, il Milan ha comunicato il tesseramento di El Hadj Malick Cissè. Difensore centrale nato nel 2008 e proveniente dalla Be Sport Academy, il ragazzo si aggregherà al progetto Milan Futuro, confermando l’attenzione dello scouting rossonero per i talenti in erba da far crescere in casa.