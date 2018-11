Paquetà, periodo no: piovono critiche dai tifosi del Flamengo

Calciomercato Milan, Lucas Paquetà sarà rossonero a gennaio ma non mancano le polemiche: prestazioni negative col Flamengo

Mancano poche settimane ormai a Lucas Paquetà per diventare un nuovo calciatore del Milan: il fantasista brasiliano sbarcherà in rossonero a dicembre per ambientarsi, con la dirigenza meneghina che verserà 35 milioni di euro nelle classe del Flamengo. Ma io gioiellino del Tricolor è finito nel mirino della critica…

Le ultime prestazioni del classe 1997 hanno deluso ampiamente: dopo il clamoroso errore nella sfida contro il Palmeiras, il pallino di Leonardo è stato incredibilmente espulso nella sfida contro lo Sport Recife. Due cartellini gialli nel giro di 6′, un episodio che ha scatenato polemiche su polemiche…