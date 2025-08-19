Calciomercato Milan: si riapre a sorpresa la pista Rabiot. Le ultime sul possibile affare tra l’OM e i rossoneri. Il giocatore è momentaneamente fuori squadra

Il Milan guarda al mercato per rinforzare il proprio centrocampo e, secondo quanto riferito da Orazio Accomando di SportMediaset, ha messo gli occhi su Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, è reduce da un forte litigiodurante la prima partita di campionato, un episodio che ha acceso un campanello d’allarme e spinto i rossoneri a sondare il terreno per un possibile trasferimento.

L’interesse del Milan per Rabiot non è una novità, dato che il giocatore è un pallino di Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero lo ha avuto alle sue dipendenze durante il suo periodo alla Juventus e ne conosce alla perfezione le qualità, la versatilità e il potenziale. Nonostante la sua fama di giocatore dal carattere non sempre facile, la fiducia di Allegri in Rabiot è un fattore cruciale che spinge il club a valutare questa operazione.

L’operazione, sebbene difficile, non è impossibile. I contatti con l’entourage del giocatore e con il Marsiglia ci sono stati, e il Milan sta cercando di capire la fattibilità economica del colpo. I costi elevati e la valutazione del club francese sono l’ostacolo principale, ma la situazione interna di Rabiot al Marsiglia potrebbe aprire a scenari inaspettati.

Il sondaggio rossonero è un segnale di ambizione e della volontà di Allegri di avere a disposizione giocatori di alto livello, in grado di fare la differenza sia in Serie A che nelle competizioni europee. A quasi 350 parole, questo pezzo evidenzia come il Milan, con la supervisione di Allegri, stia esplorando opzioni per un possibile colpo di mercato a centrocampo, con Rabiot in cima alla lista.