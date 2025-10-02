Calciomercato Milan, Pulisic rinnoverà con la squadra rossonera? Ecco l'ultima indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Milan, Pulisic protagonista del progetto: rinnovo in vista fino al 2028

Il calciomercato Milan si muove già in prospettiva futura, puntando con decisione sulla conferma di uno dei suoi protagonisti più brillanti: Christian Pulisic. L’esterno americano, arrivato tra qualche scetticismo, è diventato rapidamente un punto fermo nello scacchiere offensivo rossonero, guadagnandosi la fiducia di società, tecnico e tifosi.

Nonostante il contratto in essere scada nel 2027, il club ha già pianificato il suo futuro, considerandolo una colonna portante del progetto tecnico. Il contratto, infatti, prevede una opzione unilaterale per il prolungamento fino al 2028, che il Milan considera sostanzialmente già attiva. In casa rossonera, l’idea è chiara: Pulisic è un giocatore da trattenere a lungo termine.

Il calciomercato Milan non guarda solo all’esterno, ma anche alla valorizzazione dei propri gioielli. In quest’ottica, la dirigenza ha già avviato contatti per migliorare le condizioni contrattuali dell’attaccante. Già lo scorso febbraio si era arrivati a una base d’intesa per un rinnovo che avrebbe portato il contratto a scadenza nel 2028 con un’opzione per un ulteriore anno e un adeguamento economico vicino ai 5 milioni di euro netti a stagione.

La firma non è arrivata subito, perché lo stesso Pulisic aveva chiesto tempo, volendo garanzie sul progetto sportivo. Una cautela che oggi appare superata: il Milan è in testa alla classifica, l’americano è tra i migliori per rendimento, e la volontà di entrambe le parti sembra orientata verso un’intesa definitiva.

Sebbene non siano stati ancora fissati appuntamenti ufficiali per il rinnovo, il calciomercato Milan si muove con attenzione, convinto che Pulisic meriti un riconoscimento formale per l’impatto avuto in così poco tempo. La sensazione è che, salvo sorprese, il nuovo accordo arriverà nei prossimi mesi, consolidando ulteriormente la sua centralità nel progetto tecnico.

Con la dirigenza già proiettata alla prossima stagione, l’obiettivo è chiaro: blindare Pulisic prima che possano sorgere interessamenti da parte di altri top club europei. In un mercato sempre più aggressivo, trattenere i propri campioni è una strategia fondamentale per crescere.

Il nome di Christian Pulisic si inserisce dunque tra le operazioni interne più importanti del calciomercato Milan, dimostrando come il club voglia costruire un futuro vincente partendo da basi solide e da giocatori già decisivi.