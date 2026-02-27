Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo

Calciomercato
Calciomercato Milan, obiettivo Champions, poi i contratti: i rossoneri definiscono la strategia per il futuro. Ultime
Il quadro che emerge è quello di un Milan che lega il proprio futuro sportivo ed economico alla qualificazione in Champions League, condizione indispensabile per sostenere ambizioni tecniche e progettuali sempre più elevate. La massima competizione europea rappresenta infatti una fonte di ricavi decisiva per mantenere un monte ingaggi in crescita e per finanziare un mercato all’altezza delle aspettative del nuovo direttore sportivo Igli Tare.
Un progetto che passa dalla Champions
Secondo La Gazzetta dello Sport, la priorità della dirigenza è garantire entrate sufficienti per costruire una rosa competitiva per Massimiliano Allegri, chiamato a riportare stabilità e continuità ai vertici. I fondi derivanti dall’Europa serviranno sia per rinforzare la squadra con acquisti mirati, sia per blindare i giocatori più importanti.
Rinnovi strategici: la situazione
Dopo aver risolto il nodo più urgente, quello del rinnovo di Mike Maignan, il club può ora concentrarsi sugli altri big. La linea societaria è chiara: nessuna fretta, ma massima attenzione nel consolidare il nucleo centrale della squadra. Le trattative entreranno nel vivo nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prolungare i contratti di:
- Fikayo Tomori — leader difensivo e riferimento della retroguardia.
- Ruben Loftus‑Cheek — centrocampista fisico e determinante negli inserimenti.
- Rafael Leão — la stella offensiva, imprescindibile per qualità e impatto.
- Christian Pulisic — jolly tecnico capace di cambiare ritmo e partite.
- Davide Bartesaghi — giovane prodotto del vivaio, considerato un investimento per il futuro.
In via Aldo Rossi prevale ottimismo: la volontà dei giocatori di proseguire il percorso in rossonero è percepita come un segnale forte, e le firme potrebbero arrivare solo a primavera inoltrata, quando la classifica avrà chiarito il destino europeo del club.
Una visione a medio termine
La strategia del Milan si muove su due binari paralleli: consolidare la competitività immediata e costruire una base solida per le stagioni future. La Champions League, in questo scenario, non è solo un obiettivo sportivo, ma la chiave per sostenere un progetto tecnico ambizioso e duraturo.
