Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo

Calciomercato Milan, obiettivo Champions, poi i contratti: i rossoneri definiscono la strategia per il futuro. Ultime

Il quadro che emerge è quello di un Milan che lega il proprio futuro sportivo ed economico alla qualificazione in Champions League, condizione indispensabile per sostenere ambizioni tecniche e progettuali sempre più elevate. La massima competizione europea rappresenta infatti una fonte di ricavi decisiva per mantenere un monte ingaggi in crescita e per finanziare un mercato all’altezza delle aspettative del nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Un progetto che passa dalla Champions

Secondo La Gazzetta dello Sport, la priorità della dirigenza è garantire entrate sufficienti per costruire una rosa competitiva per Massimiliano Allegri, chiamato a riportare stabilità e continuità ai vertici. I fondi derivanti dall’Europa serviranno sia per rinforzare la squadra con acquisti mirati, sia per blindare i giocatori più importanti.

Rinnovi strategici: la situazione

Dopo aver risolto il nodo più urgente, quello del rinnovo di Mike Maignan, il club può ora concentrarsi sugli altri big. La linea societaria è chiara: nessuna fretta, ma massima attenzione nel consolidare il nucleo centrale della squadra. Le trattative entreranno nel vivo nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prolungare i contratti di:

Fikayo Tomori — leader difensivo e riferimento della retroguardia.

— leader difensivo e riferimento della retroguardia. Ruben Loftus‑Cheek — centrocampista fisico e determinante negli inserimenti.

— centrocampista fisico e determinante negli inserimenti. Rafael Leão — la stella offensiva, imprescindibile per qualità e impatto.

— la stella offensiva, imprescindibile per qualità e impatto. Christian Pulisic — jolly tecnico capace di cambiare ritmo e partite.

— jolly tecnico capace di cambiare ritmo e partite. Davide Bartesaghi — giovane prodotto del vivaio, considerato un investimento per il futuro.

In via Aldo Rossi prevale ottimismo: la volontà dei giocatori di proseguire il percorso in rossonero è percepita come un segnale forte, e le firme potrebbero arrivare solo a primavera inoltrata, quando la classifica avrà chiarito il destino europeo del club.

Una visione a medio termine

La strategia del Milan si muove su due binari paralleli: consolidare la competitività immediata e costruire una base solida per le stagioni future. La Champions League, in questo scenario, non è solo un obiettivo sportivo, ma la chiave per sostenere un progetto tecnico ambizioso e duraturo.