Calciomercato Milan, supermercato PSG: tre opportunità a basso costo

Il Milan, come riportato da La Gazzetta dello Sport, punta i riflettori in casa PSG per tre occasioni a basso costo: Julian Draxler, Abdou Diallo e Thilo Kehrer. Alle giuste condizioni tutti e tre possono essere opportunità di mercato vantaggiose. Il primo potrebbe diventare il trequartista rossonero, il secondo è un centrale mancino o un terzino e che può arrivare come rinforzo di buona esperienza.

Diallo è trattabile in prestito, anche se con con uno stipendio non leggero. Kehrer è un centrale di destra col contratto in scadenza al 2023 che può essere strappato a prezzo vantaggioso.

