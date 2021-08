Calciomercato Milan, il Wolfsburg si inserisce per Hauge

Calciomercato Milan, il Wolfsburg si inserisce nella trattativa con l’Enitracht per l’acquisto dell’attaccante norvegese

Giorni caldi per il futuro di Jens Petter Hauge. L’attaccante norvegese è in uscita dal Milan e il suo futuro sarà probabilmente in Bundesliga. La Gazzetta dello Sport parla però di intoppi nella trattativa con l’Enitracht Francoforte, dovuti alla distanza tra offerta (10 milioni) e richiesta (15 milioni).

Una situazione in cui è pronto a inserirsi il Wolfsburg, altro club interessato ad acquisire il cartellino del 21enne.

