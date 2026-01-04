Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: Zirkzee diventa la priorità per il post Nkunku

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra rimbalza una bomba: Zirkzee è il primo nome per il dopo Nkunku

Il mercato di gennaio 2026 del Milan potrebbe infiammarsi con un ritorno di fiamma inatteso. Dai media inglesi — tra cui Sky Sports UK e FootyInsider — rimbalza infatti il nome di Joshua Zirkzee, finito in cima alla lista dei desideri di Igli Tare come possibile sostituto di Christopher Nkunku.

Nonostante la doppietta al Verona abbia ridato fiducia al francese, il pressing del Fenerbahçe resta forte. Se dovesse arrivare un’offerta vicina ai 35 milioni di euro, il Milan sarebbe pronto a reagire. Il Manchester United, dal canto suo, non considera Zirkzee centrale nel progetto tecnico di Amorim e avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, soluzione gradita ai rossoneri per non appesantire subito il bilancio. Sul giocatore c’è anche la Roma di Gasperini, ma secondo la stampa inglese il Milan — capolista — sarebbe la destinazione preferita dall’olandese per rilanciarsi dopo una stagione complicata in Premier League.

Dal punto di vista tattico, Zirkzee rappresenterebbe per Allegri il complemento ideale al neo‑arrivato Niclas Füllkrug: il tedesco garantisce presenza fisica e profondità, mentre l’ex Bologna aggiungerebbe qualità tecnica, capacità di cucire il gioco e di valorizzare gli strappi di Rafael Leão. Un profilo che, per caratteristiche, si incastrerebbe perfettamente nelle esigenze offensive del Milan.

