Suso Napoli, sarà lo spagnolo di proprietà Milan il primo colpo per Carlo Ancelotti: pronti i 38 milioni di euro della clausola rescissoria

Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Napoli e la dirigenza partenopea è già al lavoro per imbastire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. L’ex tecnico del Bayern Monaco sostituirà Maurizio Sarri e circolano i primi nomi richiesti dal mister di Reggiolo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta monitorando diversi calciatori e uno degli obiettivi più sensibili è Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio noto come Suso…

E Sportitalia lancia la bomba: sarà Suso il primo colpo del Napoli per Carlo Ancelotti. Aurelio de Laurentiis ha intenzione di versare nelle casse del Milan i 38 milioni di euro della clausola rescissoria. L’ex Liverpool, che ha raccolto otto reti in questa stagione alla corte di Gennaro Gattuso, ha detto sì alla proposta partenopea anche se non è stato raggiunto alcun tipo di accordo contrattuale. Un rinforzo di qualità per rimpolpare il reparto avanzato, privo di reali alternative di valore sulle corsie esterne. Attese conferme nei prossimi giorni, il Napoli di Carlo Ancelotti inizia a prendere forma…

