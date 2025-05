Calciomercato Napoli, David potrebbe saltare? Guirassy la prima alternativa al parametro zero in arrivo dal Lille

Secondo Il Mattino, esiste un piano B, in caso di mancato arrivo di Jonathan David in azzurro, in casa Napoli, per l’attacco di Antonio Conte.

Il quotidiano partenopeo, oggi in edicola, infatti, ha svelato un nuovo nome per il reparto offensivo dei campani, trovando in Serhou Guirassy le risposte come alternativa all’attaccante canadese attualmente in forza al Lille.

Guirassy avrebbe un costo di circa 40 milioni di euro e rientrerebbe nel profilo ideale che il club cerca per dare maggior spessore in vista della prossima stagione.

Anche il Borussia Dortmund, dove attualmente milita il giocatore, però, crede molto nell’importanza dell’attaccante, come giustificato dalla cifra richiesta, dunque sarà da vedere se il Napoli dovesse davvero affondare il colpo o se continuerà a valutare altre opzioni per puntellare l’attacco, con David sempre sullo sfondo delle trattative.