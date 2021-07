Calciomercato Napoli, Ounas in partenza: due club di A su di lui

Calciomercato Napoli, Ounas non rientra nei piani di Luciano Spalletti. Ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo

Luciano Spalletti ha voluto valutarlo in ritiro, ma alla fine Adam Ounas non ha convinto ed è quindi nella lista dei possibili partenti in casa Napoli. Il ragazzo potrebbe lasciare gli azzurri a titolo definitivo, ma non il campionato italiano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sulle tracce dell’argentino ci sono Torino e Venezia, pronte a piazzare un colpo per rinforzare le loro rose. Più lontano il Marsiglia, vista la volontà del giocatore di restare in Italia.