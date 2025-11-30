Frattesi-Napoli, i partenopei spingono per l’acquisto? Ecco cosa si dice sul centrocampista

Frattesi-Napoli, i partenopei sono pronti per comprare il centrocampista? La situazione non lascia ulteriori dubbi sugli azzurri

Il tema Frattesi-Napoli sta diventando uno dei più discussi in vista del mercato di gennaio, soprattutto alla luce dei movimenti che coinvolgono l’Inter e i suoi principali rivali. Come analizzato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, l’attenzione del Napoli è sempre più orientata verso il centrocampo, reparto falcidiato dagli infortuni e bisognoso di rinforzi immediati. Le assenze di giocatori fondamentali come Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa hanno accelerato la necessità di trovare un profilo di alto livello, capace di incidere da subito e alzare il tasso tecnico della squadra. Ed è qui che entra in scena il dossier Frattesi-Napoli.

Tra le opzioni valutate in Serie A, Davide Frattesi è uno dei nomi preferiti dal club azzurro. Dinamismo, capacità di inserimento, versatilità: caratteristiche che lo rendono ideale per colmare il vuoto lasciato dalle assenze nella mediana. Tuttavia, la situazione del giocatore all’Inter è particolare. Nonostante il passaggio al nuovo allenatore Cristian Chivu, lo spazio di Frattesi è rimasto limitato. L’ex Sassuolo sperava in una crescita del minutaggio, ma le scelte tecniche finora non hanno premiato le sue aspettative.

Nelle ultime cinque gare di Serie A, Frattesi ha accumulato appena una trentina di minuti totali. È rimasto ai margini contro Napoli, Fiorentina, Verona e Lazio, mentre nel derby con il Milan Chivu ha preferito schierare il giovane Diouf. Una gestione che mantiene vivo l’interesse del Napoli e alimenta il tema Frattesi-Napoli, soprattutto considerando l’urgenza degli azzurri di intervenire sul mercato.

Tuttavia, come sottolineato da Ceccarini, una trattativa già a gennaio appare altamente improbabile. L’Inter considera Frattesi un elemento prezioso nella rotazione di centrocampo, importante in vista del doppio obiettivo Scudetto-Champions. Privarsene a stagione in corso equivarrebbe a indebolire la rosa in un momento decisivo, rendendo così difficile immaginare un via libera immediato.

Il fascino dell’operazione Frattesi-Napoli resta quindi intatto, ma lo scenario più realistico rimanda ogni discorso alla prossima estate, quando le valutazioni economiche, tattiche e strategiche saranno più favorevoli a un possibile incrocio di mercato.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A