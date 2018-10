Dolberg torna di moda per il Napoli: è un pallino di Giuntoli

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Kaspar Dolberg: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sulle tracce dell’attaccante di proprietà Ajax

Considerato uno dei profili più interessanti del panorama internazionale, Kasper Dolberg è pronto per fare il salto di qualità. L’attaccante danese sta raccogliendo prestazioni di altissima fattura con la maglia dell’Ajax e non mancano i club interessati: ritorno di fiamma del Napoli…

Come riporta il Corriere dello Sport, i partenopei sono alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è un grande estimatore del classe 1997: il diesse segue il centravanti da ormai due anni e non è da escludere un assalto già a gennaio…