Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime

Calciomercato Napoli, si avvicina l’estate: individuato il nuovo grande obiettivo azzurro. Tutti i dettagli e le ultime

Il casting per il mercato estivo del Napoli si arricchisce di un nuovo, intrigante profilo internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni rimbalzate dall’Inghilterra e rilanciate dal portale specializzato TEAMtalk, il club partenopeo avrebbe messo concretamente nel mirino Crysencio Summerville. L’esterno offensivo olandese, classe 2001, sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia del West Ham United, attirando su di sé le attenzioni delle big di mezza Europa.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



L’ESPLOSIONE NEL 2026 E I NUMERI DA LEADER

Approdato agli Hammers nell’agosto del 2024 dal Leeds United per una cifra vicina ai 29 milioni di euro, il ventiquattrenne ha vissuto una maturazione esponenziale. Se la prima parte dell’attuale stagione 2025/2026 in Premier League lo ha visto mettere a referto 5 reti e 3 assist in 24 presenze, è nel nuovo anno solare che Summerville ha letteralmente inserito le marce alte. Nei primi mesi del 2026, l’olandese ha collezionato l’impressionante bottino di 7 gol in sole 12 apparizioni, caricandosi la squadra sulle spalle e trascinandola fuori dalle zone calde della lotta retrocessione.



UNA CONCORRENZA AGGUERRITA: DAGLI SPURS ALL’ATALANTA

Un simile boom di rendimento non poteva passare inosservato. Il Napoli, alla ricerca di frecce esplosive per il proprio arco offensivo, si è inserito in una corsa che si preannuncia affollatissima. Fuori dai confini inglesi, il giocatore piace molto a Marsiglia, Villarreal e alla connazionale Atalanta. In Premier League, invece, la fila è lunghissima: Aston Villa, Brentford, Everton e Bournemouth restano alla finestra, ma è il Tottenham la vera grande favorita. Secondo i media britannici, infatti, gli Spurs si troverebbero in decisa pole position per sferrare l’assalto estivo.



IL MURO DEL WEST HAM E LE CIFRE DELL’AFFARE

Strappare Summerville a Londra sarà un’impresa ardua. Il giocatore è blindato da un contratto fino al 2029, comprensivo di opzione di rinnovo. Già tra gennaio e febbraio 2026, la dirigenza del West Ham ha fatto muro, respingendo al mittente almeno due offerte ufficiali. La base d’asta fissata dagli inglesi si aggira intorno ai 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro), cifra che gli Hammers puntano quantomeno a incassare per pareggiare l’investimento fatto due anni fa. Il Napoli per ora osserva, valuta i costi e studia la strategia.