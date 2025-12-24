Calciomercato Napoli, Lucca può lasciare? Una big di Serie A si fionda sull’attaccante ex Udinese! I dettagli sull’operazione che lo vedrebbe lontano dai partenopei

Calciomercato Napoli, Lucca può lasciare? Una big di Serie A si fionda sull’attaccante ex Udinese! La rivelazione di Tuttosport

Il Napoli riflette sul futuro di Lorenzo Lucca. Come riportato da Tuttosport, il centravanti classe 2000 è finito al centro di un recente summit tra il suo agente Beppe Riso e la Juventus, incontro che ha acceso i riflettori su una possibile uscita a gennaio.

Gerarchie cambiate e apertura al prestito

La posizione di Lucca è mutata nel corso della stagione. Nelle gerarchie di Antonio Conte, l’attacco azzurro è stato monopolizzato dall’esplosione di Rasmus Hojlund e dal ritorno di Romelu Lukaku, riducendo il minutaggio del gigante italiano. Da qui l’esigenza del giocatore di ritrovare spazio e continuità.

Il Napoli, valutato il contesto, non farebbe muro a una soluzione temporanea e sarebbe disposto ad aprire a un prestito oneroso, formula che consentirebbe al club di monitorare l’evoluzione del calciatore senza cessioni definitive immediate.

Concorrenza e tempi della decisione

Non c’è solo la Juventus. Su Lucca restano vigili anche club esteri: in Premier League il West Ham cerca una punta fisica, mentre in Portogallo il Benfica ha già chiesto informazioni. Un quadro che invita il Napoli a decidere rapidamente strategia e tempistiche.

La linea è chiara: se a gennaio non si apriranno spazi concreti, l’ipotesi prestito diventerà una opzione reale. Il Napoli valuta pro e contro, consapevole che una gestione mirata del caso Lucca può trasformarsi in un’operazione utile per tutte le parti.