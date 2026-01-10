Calciomercato Napoli: Lucca proposto a questa big italiana nelle ultime ore! Aggiornamenti importanti sull’attaccante

Calciomercato Napoli: Lucca è stato proposto a questa big italiana nelle ultime ore! Novità importanti sull’attaccante

Il valzer delle punte in casa Napoli potrebbe riservare sorprese ben più clamorose di un semplice avvicendamento. Al centro delle voci di mercato c’è Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000 vive giorni di profonda incertezza nonostante la sua situazione contrattuale sembri delineata verso la permanenza formale in azzurro. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli si appresta a esercitare l’obbligo di riscatto per acquisire interamente il cartellino del giocatore. Tuttavia, questo passaggio burocratico non garantisce la sua permanenza all’ombra del Vesuvio: le valigie potrebbero essere già pronte.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Sirene estere: Premier e Portogallo chiamano

Sul tavolo del centravanti e del suo entourage ci sono tre piste estere molto concrete che Lucca sta valutando con attenzione. Dalla Premier League insiste il Nottingham Forest. Ma non mancano le pretendenti lusitane: sia il Benfica che il Porto hanno mostrato un interesse tangibile. Il giocatore ha preso tempo: la decisione definitiva non arriverà prima dell’inizio della prossima settimana. Lunedì sarà il giorno della verità per capire se il suo futuro sarà lontano dalla Serie A.

Il retroscena: proposto alla Juventus

La vera “bomba” di mercato, però, riguarda un intreccio tutto italiano. Nelle ultime ore, il nome di Lucca è finito sul tavolo della Juventus. Secondo Pedullà, tutto è nato durante un vertice di mercato tra la dirigenza bianconera e l’agente Giuseppe Riso. Il procuratore, che cura anche gli interessi di Daniel Maldini (anch’egli al centro di dialoghi con la Vecchia Signora), avrebbe colto l’occasione per proporre Lucca a Comolli. Al momento si tratta di un semplice pour parler, una suggestione nata nel corso di altri discorsi. Non c’è una trattativa avviata, ma l’idea è stata lanciata.

Attesa per lunedì

La palla ora passa al Napoli e allo stesso Lucca. Da lunedì si entrerà nella fase calda: il club di Aurelio De Laurentiis dovrà decidere se monetizzare subito la cessione dell’attaccante (magari proprio all’estero per evitare di rinforzare una rivale come la Juve) o se valutare altre strade. Una cosa è certa: il destino del gigante azzurro è tutt’altro che scritto.