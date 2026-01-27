Calciomercato Napoli: Holm obiettivo in difesa, frenata Terrier e c’è un retroscena su Alisson Santos. Tutte le mosse del ds Manna

Sono giorni di lavoro febbrile a Castel Volturno. Il calciomercato di riparazione è entrato nella sua fase più calda e il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte i tasselli mancanti per affrontare al meglio il girone di ritorno. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è attivo su più fronti, districandosi tra proposte di intermediari e obiettivi concreti per puntellare la rosa. A fare chiarezza sulle manovre azzurre è stato Alfredo Pedullà, che ha svelato un retroscena riguardante Martin Terrier: l’esterno offensivo del Bayer Leverkusen, classe 1997, è stato offerto al club nelle scorse ore. Tuttavia, la dirigenza dei Partenopei non si è scaldata, non ritenendo il francese una priorità tattica e decidendo di non aprire alcuna trattativa.

Sondaggio per Holm: Mazzocchi in uscita

Sempre secondo quanto riportato dal noto giornalista, il discorso è ben diverso per la difesa, dove la caccia al terzino destro è aperta. Se lo spagnolo Juanlu Sanchez resta il sogno nel cassetto, la pista più percorribile porta a Emil Holm. Il laterale svedese, classe 2000 in forza al Bologna, è un profilo molto gradito e gli Azzurri hanno effettuato un sondaggio approfondito per capire i margini dell’operazione. Un suo eventuale arrivo darebbe il via libera alla partenza di Pasquale Mazzocchi, finito nel mirino di Sassuolo e Torino, pronti a cogliere l’occasione.

Il jolly Alisson Santos e il muro dello Sporting

Ma è in attacco che si gioca la partita più intrigante e complessa. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, Manna sta provando a strappare Alisson Santos allo Sporting CP con la formula del prestito. L’impresa si preannuncia ardua poiché i Leões (Leoni) nutrono una stima altissima per l’ala brasiliana. Santos è considerato infatti un “dodicesimo uomo” di lusso, un vero e proprio jolly capace di spaccare le partite sia partendo titolare che subentrando, come dimostrato dai due gol siglati in Champions League. Una vera favola sportiva quella del ventitreenne: nel 2024 militava nella terza divisione brasiliana con il Figueirense e oggi è protagonista in Europa. Figlio d’arte (il padre è Ady, ex nazionale tunisino), Santos è un talento esploso tardi ma cristallino. Il Napoli ci proverà, consapevole che il muro portoghese sarà difficile da sgretolare.

