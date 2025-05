Calciomercato Napoli, De Bruyne e non solo: nomi grossi nel mirino di De Laurentiis, i partenopei sognano in grande

Calciomercato, non solo Kevin De Bruyne, la squadra sogna in grande e in attacco si fanno due nomi per la prossima stagione: ecco tutti i dettagli

Il Napoli sogna in grande: dopo l’interesse registrato per Kevin De Bruyne, ora – come riportato da Alfredo Pedullà – si muove con decisione anche sul fronte attacco. L’obiettivo è aggiungere un profilo di spessore per onorare uno scudetto sempre più vicino. In cima alla lista c’è Jonathan David, seguito anche da Inter e Juventus: il Napoli ha già avviato i contatti con il suo entourage, disposto a trattare su una clausola che possa agevolare l’operazione. Restano vive anche le piste che portano a Lorenzo Lucca e Bonny, ma la priorità è un centravanti internazionale.

Tra i nomi più affascinanti c’è anche Darwin Nunez, classe 1999 in uscita dal Liverpool, valutato tra i 50 e i 55 milioni più bonus. Parallelamente, si lavora anche sul reparto arretrato: è stato già acquistato il giovane Marianucci come investimento per il futuro, mentre piace molto Beukema del Bologna. Un mercato ambizioso, dunque, in linea con le ambizioni di Antonio Conte e con il salto di qualità che il club vuole compiere già a partire dalla prossima stagione.