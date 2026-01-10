Calciomercato Napoli: nel mirino Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton. I dettagli

Calciomercato Napoli, occhi su Joao Gomes: il centrocampista del Wolverhampton finisce nel mirino azzurro

Il Napoli ha messo nel mirino Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, come possibile rinforzo per la prossima sessione di mercato. Pur restando in attesa di capire se a gennaio ci sarà margine per intervenire, il club azzurro ha già iniziato a pianificare le strategie estive, valutando profili utili a rafforzare la mediana. Lo riporta Di Marzio.

La squadra di Antonio Conte sta affrontando una vera emergenza infortuni a centrocampo, motivo per cui l’interesse verso Joao Gomes si è intensificato nelle ultime settimane. Il brasiliano, classe 2001, è considerato un giocatore dinamico e completo, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto alle esigenze tattiche del tecnico.

Gomes ha collezionato 20 presenze in Premier League in questa stagione, nonostante il momento difficile del Wolverhampton, attualmente ultimo in classifica con soli 7 punti. Arrivato in Inghilterra nel gennaio 2023 dal Flamengo, il centrocampista è ormai stabilmente nel giro della nazionale brasiliana e rappresenta uno dei profili più interessanti del campionato inglese.

